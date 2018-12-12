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Меркель инициировала продление санкций ЕС против России
12.12.2018 17:45
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выступит за продление санкций против России. Об этом она сообщила во время выступления в бундестаге.
Комментируя ситуацию с российской агрессией против Украины, Меркель отметила:
«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций».
При этом Меркель отметила, что Германия не приемлет «фактических претензий на Азовское море».
Как ранее заявляла канцлер Герамнии, антироссийские санкции были введены для защиты международного права.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Германия, санкции, Меркель
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