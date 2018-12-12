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На границе сотни танков: Возможно ли прямое вторжение РФ в Украину?
В том, что Россия снова стянула боевые танки к границе, нет ничего нового. Такое сосредоточение в плановом порядке осуществлялось с конца 2014 года.
Однако, в условиях гибридной войны на Донбассе, актом агрессии, таким же, как и прямое вторжение, можно считать вмешательство в выборы в Украине. Так считает председатель совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, оценивая информацию о том, что РФ сосредоточила сотни боевых танков в 18 километрах от границы, передает «Слово и Дело».
«РФ с 2014 года наращивала свой потенциал вдоль границы, разворачивая новые подразделения, части. Очень важно еще и то, что РФ размещает органы оперативного управления на границе, что свидетельствует об агрессивных намерениях. Если не сегодня, то завтра, образно говоря», – подчеркнул Грабский.
В то же время, по мнению эксперта, говорить о том, что атака или вторжение РФ начнется завтра или через месяц, не стоит. «В состоянии гибридной войны вмешательство в выборы – такой же акт агрессии, как и прямое вооруженное вторжение. Сейчас Россия будет использовать все свои возможности, чтобы решить свои задачи путем смены руководства Украины на более лояльное, которое пойдет на определенные уступки», – отметил он.
Грабский добавил, что пока с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что к концу 2019 года открытого вторжения РФ не будет. В этом промежутке времени, по его словам, Украина будет иметь дело с гибридным влиянием на внутриполитическую ситуацию в нашей стране.
В свою очередь, политолог Андрей Горбенко считает, что захватывать территорию РФ не станет, а в значительной степени будет рассчитывает на парламентские выборы. Если парламент будет пророссийским, для Украины – это очень сложный сценарий.
Горбенко акцентировал, Кремлю нужно, чтобы Украина вошла в его политическую орбиту, то есть, чтобы на внутреннем и международном уровнях мы были лояльны к Москве.
«Никогда не было задачи захватить Украину. Это как раз никому не нужно. Зачем? Если бы нужна была территория, то захватили бы Беларусь. Там гораздо большая интеграция, лояльность. Но этого не происходит. Это не нужно. Если это произойдет, тогда (Украине – ред.) нужно начинать беспокоиться за территорию», – резюмировал Андрей Горбенко.
Напомним, Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, вторжение, танки
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