Над всей планетой нависла угроза войны: Путину мало Украины, он собрался "защищать права русских" по всему миру

12.12.2018 10:45

Российский агрессор вновь высказался о защите прав россиян в любом месте планеты.

На встрече с членами СПЧ Путин призвал активно отстаивать права русских по всему миру.

Глава Российской Федерации считает, что общая задача властей и Совета по правам человека - "защищать права российских граждан в любой точке земного шара", передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Апостроф".

По мнению российского президента, ущемление прав русских - "резонансная тема", которую должен обсуждать Совет и решать проблемы такого рода.

Отметим, что адмирал британских ВМС заявил о том, что Третья мировая война может вспыхнуть с вторжением путинских войск на территорию Донбасса. Также политолог из РФ Пионтковский рассказал, когда российский агрессор решится на эскалацию в войне с Украиной и Западом.

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