Тарифы на тепло в Украине повысятся с 1 января

12.12.2018 18:46

С понедельника Нацкомиссия, регулирующая процессы в сферах энергетики и коммунальных услуг, усиленно занимается разработкой новых тарифов на отопление. Только за два дня новые тарифы приняты для 26 городов. В Черкассах отопление подорожает почти на 15%, В Одессе – на 30%. В Киеве тепло станет дороже на 23%, пишет КП в Украине.



В Харьковской области цены на тепло повысят в среднем на 18%, в Николаевской – на 19–21%. В Донецкой области предполагаемое повышение составит 12%, пишетОбозреватель. Однако компания «Донецкоблкоммунэнерго», обеспечивающая теплом квартиры десятков тысяч потребителей, пока о повышении тарифов речь не ведет. Но до 1 января еще почти 20 дней.



По словам экспертов, это еще не окончательная цена для населения. Ведь в сумму входит тариф на производство, на транспортировку и распределение тепла. Если стоимость последних составляющих не повысится, то подорожание будет меньшим.



Новые тарифы повысятся с 1 января, а платить по ним надо будет с февраля, получив платежки за предыдущий месяц. Читайте также, как с нового года платить за электроэнергию.

Источник: zi.dn.ua