- Попадание в танк с 20 километров: артиллерия ВСУ получила новое смертоносное оружие18:38
- Из "ДНР" в Украину перевели заключенных17:43
- Призов-2018: Чому воєнкоми дійшли до облав на вулицях і вокзалах17:27
- Оккупанты скрытно усиливают боеспособность своих войск на Донбассе. На подмогу им прибыли пропагандисты РФ с фейковыми сюжетами о "наступлении" ВСУ16:32
- Праздник приближается: озвучена цена новогоднего стола16:08
- Рассекречены карты российских генералов о захвате Украины14:27
- "Толерантность нам дорого обходится", - в Сети рассказали о наказании студентки, поклонницы "ДНР", из Запорожья14:11
- НБУ изменил порядок приема поврежденных банкнот14:00
- Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны12:30
- "Путин ненавидит Украину..." - в России рассказали, чего президент РФ никогда не простит украинцам11:32
''Украинцы ждали десятилетиями'': Порошенко озвучил 3 ''ударные'' резолюции США
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.
"Ударный день поддержки Украины в США", — написал об этом президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook. Он подчеркнул, что это - решение, "которого украинцы ждали десятилетиями и над которым неустанно работали наша дипломатия и украинская община".
Как отметили в украинском посольстве в Вашингтоне, постановочная часть документа содержит признание выводов правительственной комиссии США о голоде в Украине (от 22 апреля 1988 года), о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".
"Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября 2018 года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа", — написано в сообщении посольства.
Порошенко в свою очередь поблагодарил Палату представителей. Он подчеркнул, что это не единственное важное постановление касательно Украины — Конгресс принял еще две резолюции.
"Американские парламентарии осудили военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе. Отдельной резолюцией Конгресс высказался против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2", — рассказал президент.
Отметим, что конгрессмены призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против РФ.
В резолюции говорится, что "Северный поток-2" является "радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов".
"Особенно приятно, что все три резолюции были приняты единогласно", — подытожил Порошенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, резолюция, Порошенко
- Россия боится контроля миссии ООН на Донбассе: требует подписать несбыточную резолюцию
- Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Ляшко призвал США заключить прямой военный договор с Украиной.
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- Украине не нужны американские ракеты Javelin – Порошенко
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- "Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"19:36
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница19:07
- Пропагандисты получают отпор на вбросы о «насильственной мобилизации» на КПВВ18:09
- Из "ДНР" в Украину перевели заключенных17:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании траншейных машин и установок РЭБ16:51
- Оккупанты скрытно усиливают боеспособность своих войск на Донбассе. На подмогу им прибыли пропагандисты РФ с фейковыми сюжетами о "наступлении" ВСУ16:32
- Как на Донетчине работает резиденция Святого Николая15:45
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Юнокоммунаровска15:30
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- "Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"19:36
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница19:07
- Попадание в танк с 20 километров: артиллерия ВСУ получила новое смертоносное оружие18:38
- Пропагандисты получают отпор на вбросы о «насильственной мобилизации» на КПВВ18:09
- Из "ДНР" в Украину перевели заключенных17:43
- Призов-2018: Чому воєнкоми дійшли до облав на вулицях і вокзалах17:27
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании траншейных машин и установок РЭБ16:51
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях