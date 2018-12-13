Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны

13.12.2018 12:30

В радиус поражения передислоцированных к границе с Украиной российских Искандеров входит Киев, что является реальной угрозой.

Россия передислоцировала Искандеры ближе к украинской границе и теперь в радиус их поражения входит Киев, что является реальной угрозой.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет Искандер, которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - заявил Полторак.

По его словам, за последние несколько недель РФ значительно усилила свои группировки на границе с Украиной.

"Они увеличили свои войска на три батальона тактической группы, в том числе туда ввели батальоны, которые участвовали в агрессии против Украины в 2014-2015 годах. За последние два месяца число танков увеличилось на 300 единиц", - отметил Полторак.