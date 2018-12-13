Попадание в танк с 20 километров: артиллерия ВСУ получила новое смертоносное оружие

13.12.2018 18:38

В Украине разработан смертоносный снаряд "Цветник" для ствольной артиллерии, технологией производства которого обладают всего три страны в мире.

Журналисты "ТСН" смогли выяснить, что технологические линии в Украине готовы выпускать модернизированный артиллерийский снаряд, который после модернизации не имеет в своем составе российских деталей.

СМИ пишут, что была проведена глубокая модернизация технологической линии производства, куда было установлено швейцарское оборудование, передает dialog.ua.

Осколочно-фугасный боеприпас имеет лазерную головку самонаведения и предназначен для артиллерийских систем типа гаубицы "Мста-С", 2С3М "Акация" и поражения бронированных целей, командных пунктов и инженерных сооружений с первого выстрела.

"Цветник" способен поражать цели, двигающиеся со скоростью до 10 м/с с вероятностью 0,9.

Журналисты сообщают, что ранее артиллерийский снаряд практически наполовину был составлен из российских комплектующих, однако после начала оккупации Крыма и войны на Донбассе сотрудничество с Россией было полностью остановлено.