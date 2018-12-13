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"Путин ненавидит Украину..." - в России рассказали, чего президент РФ никогда не простит украинцам
Президент России Владимир Путин испытывает сильную ненависть к Украине и будет пытаться подорвать ее возможный успех любым способом.
Успешное превращение Украины в демократическую европейскую страну с высокой долей вероятности вызовет обрушение действующего режима в России - этого Путин никогда не простит Украине и не может допустить.
Об этом в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил известный российский политик Леонид Гозман, передает dialog.ua.
Он отметил, что рациональная и иррациональная ненависть к Украине является движущей силой Путина и его политики. Гозман также отметил, что Москва не может простить Украине и ее народу самостоятельности, нежелания быть под рукой российского царя, вот поэтому Путин не хочет уходить с Донбасса и оккупированного Крыма. Он подчеркнул, что именно такое положение вещей никак не изменит ситуацию по Донбассу.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, Европа, независимость
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