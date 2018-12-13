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ВСУ благодаря военному положению получат более 200 единиц военной техники
Украинская армия получит более 200 единиц техники до конца действия военного положения.
Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает donpress.com.
При этом глава оборонного ведомства уточнил, что военное положение в стране вводится по двум основным причинам:
«Первая — это агрессия против Украины. Вторая — это, когда есть угроза открытой агрессии. У нас произошло два в одном: агрессия Российской Федерации против военно-морских сил Украины в Керченском проливе, а также — огромные группировки российских войск на границе с Украиной… Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска пришло более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники».
Полторак уточнил, что за последние четыре года власти Украины постарались восстановить боеспособность украинского флота. Министр добавил:
«За последние четыре года мы значительно увеличили наши возможности, но мы очень много потеряли Военно-морского флота в Крыму. Мы сделали максимально возможное, чтобы восстановить боеспособность флота. Мы над этим работаем».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, флот, военное положение, ВСУ, военная техника, Полторак
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