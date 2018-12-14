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Чем заняться во Львове в новогодние праздники
Львов – это город, где хочется гулять, наслаждаться красотой и отдыхать. Тут всегда атмосфера праздника. Если вы еще думаете, где встречать Новый год, то можете без сомнений сделать выбор в пользу Львова.
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Средневековый Львов
Хотите необычный праздник - Новый год в духе средневековья. Экскурсия, где вы увидите таинственный Олесский замок, невероятный Подгорецкий и уникальный Золочевский. А чтобы еще больше погрузиться в эту средневековую атмосферу, нужно отправиться в увлекательную костюмированную экскурсию ночным Львовом. Так вы узнаете о мистических местах, о загадочных событиях и необычных традициях.
Активный Львов
Не собираетесь сидеть за праздничным столом, а хотите активные праздники, тогда покатайтесь на коньках в самом центре города, где ежегодно устанавливают каток. Еще можно поехать за город и провести праздники, катаясь на лыжах. Прогуляйтесь львовскими парками, которых здесь очень много и все они имеют свою изюминку. Поднимитесь на смотровые площадки и насладитесь красотой праздничного Львова.
Культурный Львов
Праздники – это не обязательно шумные компании и застолья. В городе много музеев, которые стоит посетить. Они полны тайн, легенд и интересных историй. Загляните в подземелья. Сходите в оперный театр, в один из самых красивых в Европе.
Любая идея в этом сказочном городе сделает Новый год незабываемым, наполнит его приятными впечатлениями.
Источник: Vlasne.ua
Теги: Донбасс, Львов, праздник, новый год, отдых
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