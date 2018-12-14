- «Фабрика троллей» активно работает: Кремль купает аккаунты украинцев в соцсетях23:42
- В январе повышение зарплат коснется 24% украинцев21:45
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
Евросоюз принял фундаментальное решение насчет Азовского моря с серьезными требованиями к России
Вчера в городе Брюссель состоялось пленарное заседание Европейского совета, в ходе которого было принято важнейшее для украинского государства решение.
Дональд Туск, который является главой Европейского совета, заявил, что Совет требует от страны-агрессора сиюминутного освобождения плененных военнослужащих Военно-морских сил Украины, а также возвращения захваченных украинских кораблей, сообщает "Диалог.UA".
Тем временем Европейский союз продолжил действие экономических санкций в отношении российского агрессора еще на полгода, тем самым серьезно ударив по карманам кремлевских преступников.
Вдобавок президент Украины Петр Порошенко пришел к важнейшей договоренности с НАТО, которое усмирит пыл российских империалистов в акватории Азовского моря.
Также Североатлантический альянс передал украинскому государству невероятно мощное военное оборудование, которое позволит бойцам Вооруженных сил Украины "оглушить" армию Российской Федерации.
Теги: Донбасс, Азовское море, Брюссель, Евросоюз
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт
- Неугомонная Руслана устроила в Брюсселе Евромайдан (ВИДЕО)
- На Азовье готовятся к закрытию пляжного сезона
- На берегу моря волны "построили" ледяной дворец (ФОТО)
- Назван масштабный план Путина по Азову и военному положению в Украине
- Рыболовецкие суда вышли в открытое море, чтобы насытить рынок
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- «Фабрика троллей» активно работает: Кремль купает аккаунты украинцев в соцсетях23:42
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- В январе повышение зарплат коснется 24% украинцев21:45
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем