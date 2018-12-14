Евросоюз принял фундаментальное решение насчет Азовского моря с серьезными требованиями к России

14.12.2018 08:00

Вчера в городе Брюссель состоялось пленарное заседание Европейского совета, в ходе которого было принято важнейшее для украинского государства решение.

Дональд Туск, который является главой Европейского совета, заявил, что Совет требует от страны-агрессора сиюминутного освобождения плененных военнослужащих Военно-морских сил Украины, а также возвращения захваченных украинских кораблей, сообщает "Диалог.UA".

Тем временем Европейский союз продолжил действие экономических санкций в отношении российского агрессора еще на полгода, тем самым серьезно ударив по карманам кремлевских преступников.

Вдобавок президент Украины Петр Порошенко пришел к важнейшей договоренности с НАТО, которое усмирит пыл российских империалистов в акватории Азовского моря.

Также Североатлантический альянс передал украинскому государству невероятно мощное военное оборудование, которое позволит бойцам Вооруженных сил Украины "оглушить" армию Российской Федерации.