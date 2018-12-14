«Фабрика троллей» активно работает: Кремль купает аккаунты украинцев в соцсетях

14.12.2018 23:42

Пока в самой Украине кипят политические страсти и бушуют предвыборные баталии, россияне тоже даром времени не теряют и запасаются аккаунтами граждан Украины в Facebook и Twitter.

Пресс-центр Службы безопасности Украины предупредил об "активности Москвы", которая занялась массовой скупкой страниц украинцев в социальных сетях в Facebook и Twitter. При этом дельцы скрывают свои истинные намерения и убеждают "продавцов" в том, что их аккаунты нужны исключительно для коммерческих целей, сообщает "Диалог.UA".

При этом оперативниками СБУ установлено, что в данном процессе самую активную роль играет московская "фабрика троллей" – печально известное "Агентство интернет-исследований", которое никакими исследованиями на самом деле не занимается, а банально распространяет в Сети идеи, выгодные Кремлю. Сама технология опробована в процессе вмешательства РФ в волеизъявления граждан во многих государствах, что уже не однократно становилось поводом для громких международных скандалов. В СБУ просят граждан не проявлять беспечность в этом, важном для страны вопросе. Кроме того, там напоминают, что за любые противоправные действия, ответственность по всей строгости закона, предстоит нести собственнику аккаунта или человеку, который его зарегистрировал.