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К чему приведет дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине
Дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине – это шаг к росту социальной напряженности в обществе и обеднения. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, оценивая заявление представителей Всемирного банка о том, что повышение пенсионного возраста неизбежно в будущем, передает «Слово и Дело».
«Дело в том, что просто повышением пенсионного возраста, а другими словами, сокращением расходов, у нас сокращается и жизнь. Если идти по пути повышения пенсионного возраста, то это говорит лишь о том, что есть цель – урезать расходы на выплаты. Однако за счет этого вопрос пенсионного обеспечения не решить», – считает Невмержицкий.
По его словам, Пенсионный фонд наполняется совершенно другими механизмами. В первую очередь, нужно реформировать экономику и создавать частные пенсионные фонды.
«Но, для того, чтобы частные пенсионные фонды работали, нужно провести целый комплекс мер по защите инвесторов. К сожалению, для нас это далекая перспектива. У нас очень много финансовых компаний, находящихся под жестким коррупционным давлением, грубо говоря. Они в принципе не выживают, даже если имеют положительные намерения на развитие и ведение нормального бизнеса», – объяснил экономист.
Он добавил, что прежде всего, нужна государственная поддержка таких компаний. Частные пенсионные фонды заработают у нас лишь тогда, когда стабилизируется финансово-экономическая и политическая ситуация. Сейчас этого ожидать не приходится.
«Повышение пенсионного возраста направлено на урезание расходов. Мера, похожая на увеличение налогов, акцизов. Да, этот механизм возможен. Но он не бесконечен. В итоге он не приводит к решению даже краткосрочных проблем, но может спровоцировать социальную напряженность», – отметил эксперт.
По мнению Невмержицкого, повышение пенсионного возраста может быть новым условием кредиторов для получения очередного валютного транша, поскольку в определенной степени это снижает расходы.
«Но тогда нужно сравнивать пенсионный возраст с уровнем пенсионного обеспечения стран ЕС. Там работает, например, страховая медицина. Для нас эти показатели сравнимы. Для того, чтобы как-то выравнивать ситуацию, нужно решать комплексно экономические проблемы», – уверен Евгений Невмержицкий.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, возраст, реформа, повышение, пенсии
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