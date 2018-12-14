К чему приведет дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине

14.12.2018 08:15

Дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине – это шаг к росту социальной напряженности в обществе и обеднения. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, оценивая заявление представителей Всемирного банка о том, что повышение пенсионного возраста неизбежно в будущем, передает «Слово и Дело».

«Дело в том, что просто повышением пенсионного возраста, а другими словами, сокращением расходов, у нас сокращается и жизнь. Если идти по пути повышения пенсионного возраста, то это говорит лишь о том, что есть цель – урезать расходы на выплаты. Однако за счет этого вопрос пенсионного обеспечения не решить», – считает Невмержицкий.

По его словам, Пенсионный фонд наполняется совершенно другими механизмами. В первую очередь, нужно реформировать экономику и создавать частные пенсионные фонды.

«Но, для того, чтобы частные пенсионные фонды работали, нужно провести целый комплекс мер по защите инвесторов. К сожалению, для нас это далекая перспектива. У нас очень много финансовых компаний, находящихся под жестким коррупционным давлением, грубо говоря. Они в принципе не выживают, даже если имеют положительные намерения на развитие и ведение нормального бизнеса», – объяснил экономист.

Он добавил, что прежде всего, нужна государственная поддержка таких компаний. Частные пенсионные фонды заработают у нас лишь тогда, когда стабилизируется финансово-экономическая и политическая ситуация. Сейчас этого ожидать не приходится.

«Повышение пенсионного возраста направлено на урезание расходов. Мера, похожая на увеличение налогов, акцизов. Да, этот механизм возможен. Но он не бесконечен. В итоге он не приводит к решению даже краткосрочных проблем, но может спровоцировать социальную напряженность», – отметил эксперт.

По мнению Невмержицкого, повышение пенсионного возраста может быть новым условием кредиторов для получения очередного валютного транша, поскольку в определенной степени это снижает расходы.

«Но тогда нужно сравнивать пенсионный возраст с уровнем пенсионного обеспечения стран ЕС. Там работает, например, страховая медицина. Для нас эти показатели сравнимы. Для того, чтобы как-то выравнивать ситуацию, нужно решать комплексно экономические проблемы», – уверен Евгений Невмержицкий.

Источник: https://dnews.dn.ua