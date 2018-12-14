Погода «заморозит» украинцев: появился прогноз на выходные

14.12.2018 17:15

Циклон, который принес с собой снегопады, решил задержаться над территорией Украины

Об этом в своем личном Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже с завтрашнего дня, 15 декабря, на территории нашей страны похолодает, а осадки прекратятся.

«В атмосферы все по графику — сначала снег, потом закрепление снежных уроков морозом», — уверяет Диденко.

Народный синоптик также уточнила, что в ночь на 15 декабря температура воздуха понизится до -8 градусов, а днем «потеплеет» до отметки в -4 градуса. Однако в воскресенье, 16 декабря, в западных регионах осадки увеличатся и несколько потеплеет.

«На следующей неделе в Украине будут доминировать морозы и сухая погода, лишь в западных областях выпадать периодически мокрый снег и снег», — заявила синоптик.

«В Киеве 14-15 декабря полетает местами умеренный или даже небольшой снег, 16 декабря и далее — без существенных осадков. В столицу также придет похолодание. Ночью постепенно от 3-6 до -4…-9 градусов, днем ожидается -2…-5 градусов», — подытожила Диденко.

Ранее мы сообщали, что пятница является последним днем перед очередными погодными испытаниями. 14 декабря снег еще будет сыпать на севере, западе и в центре Украины. Стоит отметить, что осадки будут слабыми. В тех областях, где осадки Гидрометцентр не прогнозирует, завтра ожидается малооблачная погода без осадков.

Начиная с 15 декабря, в Украине ударят настоящие морозы, синоптики предупреждают о похолодании и сильных осадках. Так что сегодня последний день перед очередным погодным испытанием.

Источник: https://politeka.net