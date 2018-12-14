Похоже на митинг: Марчук рассказал о переговорах по Донбассу в Минске

14.12.2018 15:31

Россия несколько раз провоцировала украинскую сторону выйти из переговорного процесса, устраивая различные демарши. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук, пишет «Укринформ».

«Минский процесс – это не самостоятельный формат, а вспомогательный для "Нормандской четверки". Он возник тогда, когда объем проблем, которые обсуждались на уровне ее лидеров, оказался очень широким. Ведь военный конфликт породил не только военную составляющую, но и массу гуманитарных вопросов. За них серьезно взялись и очень придирчиво сопровождают международные организации – и управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, и Международный Комитет Красного Креста. Они очень активно работают и пристально следят за тем, как ведет себя Украина в этой сложной ситуации с гуманитарной точки зрения», – отметил он.

По его словам, второй важный момент заключается в самом названии переговорного формата – Трехсторонняя контактная группа.

«Когда я участвую в переговорах в статусе представителя Украины в ТКГ, то мы начинаем их с (представителем России, – прим. ред.) Грызловым, а ведет переговоры (представитель ОБСЕ, – прим. ред.) господин Сайдик. То есть никаких представителей ОРДЛО* нет! И проходят они в другом ключе, чем тогда, когда мы их вызываем. А на третьем этапе, когда уже заседание проходит в полном составе и подключаются все экспертные группы, тогда уже начинают бурлить страсти, и иногда оно становится похожим на митинг», – рассказывает Марчук.

«Еще когда я работал в подгруппе по безопасности, российская сторона несколько раз нас провоцировала, чтобы мы вышли из Минского переговорного процесса, – устраивали демарши, прерывали заседания или уходили с них совсем. Если бы мы на это поддались, Россия обвинила бы Украину в срыве трехсторонних переговоров и подрыве “Нормандского” формата и потребовала прямых переговоров с “деятелями” из ОРДЛО, а главное – снятия с себя санкций Запада. Россия при таком развитии событий только аплодировала бы. Но мы не дадим ей для этого повода», – добавил украинский дипломат.

Источник: https://dnews.dn.ua