- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Рада приняла важный закон о популярном спиртном напитке17:49
Похоже на митинг: Марчук рассказал о переговорах по Донбассу в Минске
Россия несколько раз провоцировала украинскую сторону выйти из переговорного процесса, устраивая различные демарши. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук, пишет «Укринформ».
«Минский процесс – это не самостоятельный формат, а вспомогательный для "Нормандской четверки". Он возник тогда, когда объем проблем, которые обсуждались на уровне ее лидеров, оказался очень широким. Ведь военный конфликт породил не только военную составляющую, но и массу гуманитарных вопросов. За них серьезно взялись и очень придирчиво сопровождают международные организации – и управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, и Международный Комитет Красного Креста. Они очень активно работают и пристально следят за тем, как ведет себя Украина в этой сложной ситуации с гуманитарной точки зрения», – отметил он.
По его словам, второй важный момент заключается в самом названии переговорного формата – Трехсторонняя контактная группа.
«Когда я участвую в переговорах в статусе представителя Украины в ТКГ, то мы начинаем их с (представителем России, – прим. ред.) Грызловым, а ведет переговоры (представитель ОБСЕ, – прим. ред.) господин Сайдик. То есть никаких представителей ОРДЛО* нет! И проходят они в другом ключе, чем тогда, когда мы их вызываем. А на третьем этапе, когда уже заседание проходит в полном составе и подключаются все экспертные группы, тогда уже начинают бурлить страсти, и иногда оно становится похожим на митинг», – рассказывает Марчук.
«Еще когда я работал в подгруппе по безопасности, российская сторона несколько раз нас провоцировала, чтобы мы вышли из Минского переговорного процесса, – устраивали демарши, прерывали заседания или уходили с них совсем. Если бы мы на это поддались, Россия обвинила бы Украину в срыве трехсторонних переговоров и подрыве “Нормандского” формата и потребовала прямых переговоров с “деятелями” из ОРДЛО, а главное – снятия с себя санкций Запада. Россия при таком развитии событий только аплодировала бы. Но мы не дадим ей для этого повода», – добавил украинский дипломат.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Минские договоренности
- Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе
- Переговоры в Минске сорваны, боевики опять обвиняют во всем Украину
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Свершилось! В Минске подписали важнейшее соглашение по Донбассу
- Что подписали в Минске: новые подробности очередного договора по Донбассу
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем