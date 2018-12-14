- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Рада приняла важный закон о популярном спиртном напитке17:49
Порошенко анонсировал новый сокрушительный удар по РФ: "Россия будет сурово наказана"
Похоже, что в ближайшее время кремлевских преступников ожидает еще один жесткий удар из-за их злодейских действий в акватории Азовского моря.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что важнейшее решение саммита ЕС, которое подразумевает под собой продление секторальных экономических санкций против страны-агрессора, создает основу для процесса, направленного на разработку новых санкций, сообщает "Диалог.UA".
Порошенко отметил, что одобрение Евросоюзом решения о продлении секторальных экономических санкций против российского агрессора - это важный результат для Украинского государства. Он подчеркнул, что следующим этапом должно стать введение новых санкций против России.
Также украинский лидер поприветствовал еще одно фундаментальное решение Европейского Союза о старте программы социальной и экономической поддержки районов Приазовья. Напомним, вчера Евросоюз принял очень важное решение насчет Азовского моря, в котором были выдвинуты жесткие требования к агрессивной Москве.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, Порошенко
- Путин бросил все силы на капитуляцию Порошенко ради одной цели: Портников о планах Кремля на выборы в Украине
- Что ждет Донбасс: эксперт сделал мрачный прогноз
- Мнение: Все ключи решения проблемы на Донбассе лежат у Путина в кармане
- Кучма: На Донбассе все идет к «замороженному конфликту» и это выгодно России
- Мнение политолога: У Украины есть шанс добиться максимальных уступок по Донбассу - Москва потеряла контроль над ситуацией
- Корогодский: Чтобы закончить войну на Донбассе, нужно принять непопулярное решение. Сможет ли это сделать действующий президент? Нет
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем