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ПриватБанк сделал важное заявление

14.12.2018 14:00
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ПриватБанк сделал важное заявление

Национальный банк "ПриватБанк" сообщил о запуске банкоматов и терминалов самообслуживания в холлах центральных станций киевского метро. Об этом сообщает издание "Бизнес.Медиа" со ссылкой на сайт.

Сообщается, что пока терминалы начнут работать на станции метро «Крещатик», «Театральная» и «Арсенальная».

Как сообщает ПриватБанк, сегодня, 12 декабря, на центральных станциях метро запустили в работу стандартные банкоматы и 9 терминалов самообслуживания, которые позволяют совершать платежи и любые другие банковские операции.

КП «Киевский метрополитен» подписал соглашение с "ПриватБанком" согласно которому банк дополнительно установит еще 52 банкомата и 149 терминалов самообслуживания на 47 станциях киевского метро.

«Несмотря на то, что реализация этого нужного людям проекта в силу технических трудностей заняла больше года, мы вместе с руководством метрополитена надеемся завершить оборудование банковскими комплексами всех крупнейших станций подземки до нового года» – отмечает руководитель направления «Розничный бизнес» ПриватБанка Алексей Шабан.



Теги: Украина, Донбасс, банк, ПриватБанк, метро
 
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