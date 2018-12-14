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Саммит ЕС призвал РФ немедленно освободить украинских моряков

14.12.2018 11:45
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Саммит ЕС призвал РФ немедленно освободить украинских моряков

Саммит Евросоюза принял требование к России о немедленном освобождении захваченных в Керченском проливе военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил президент Евросовета Дональд Туск.

Кроме того, Туск отметил, что Россия должна разблокировать Керченский пролив для свободного судноплавтсва. Он подчеркнул:

«Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращение кораблей и свободного прохода всех судов через Керченский пролив».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, саммит, Евросоюз
 
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