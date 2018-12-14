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СНБО: Путин планирует захватить Украину для наступления на Польшу
Россия начала подготовку к мировой войне, планируя полностью захватить Украину и двигаться через Беларусь на страны Балтии и Польшу. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров на презентации совместного проекта Українського тижняи The Economist "Мир в 2019", сообщает пресс-служба СНБО.
Украина для Кремля, по словам Петрова, - не конечная цель, а лишь элемент "подготовки к мировой войне".
Чиновник убежден, что глобальный конфликт может развернуться в ближайшие годы: "Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности, РФ, запланированы на 2023-2025 годы. Мир может быть готов к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше", - сказал Петров.
В гипотетической третьей мировой войне "Россия, усиленная ресурсами Украины - это будет совсем другая Россия", отметил Петров. По его убеждению, это постепенно осознает и Запад, который понимает необходимость поддержки Украины.
По мнению представителя СНБО, Россия попытается вмешаться в украинские выборы.
"Совершенно ясно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. "Военная карта" есть, разворачиваются военные соединения на границе. Это действительно страшная сила, и это сила не только для Украины - в ее планах пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польшу", - сказал Петров.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Польша, война, захват, наступление
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