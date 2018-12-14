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Стала известна дата вручения Томоса

14.12.2018 07:43
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Стала известна дата вручения Томоса

Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что Томос об автокефалии предстоятелю Единой поместной православной церкви в Украине вручат в Константинополе 6 января 2019, передает replyua.net.

По его словам, также в Константинополе в этот день будет отслужена божественная литургия, где будут служить совместно Вселенский патриарх и предстоятель поместной церкви, после чего ему будет вручен Томос.

Напомним, объединительный собор православных церквей Украины будет созван пятнадцатого декабря текущего года, о чем проинформировали источники в церковных кругах. На соборе должен быть утвержден устав единой поместной украинской православной церкви. Кроме того, в ходе собора нужно избрать предстоятеля новой церкви. В результате именно избранный предстоятель должен будет получить томос из рук Константинопольского патриарха. 



Теги: Украина, Донбасс, религия, православие
 
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