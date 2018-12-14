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В январе повышение зарплат коснется 24% украинцев
Обновленные данные по распределению официальных зарплат в Украине предоставил в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом Владимир Компаниец.
Повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2019 года до 4 173 грн, коснется 24% официально трудоустроенных граждан.
По его мнению 10% официально трудоустроенных граждан получают зарплату больше, чем 16 184 грн., 7,4% украинцев в октябре получили минимальная зарплата .
Экономист сообщил, что теперь любой может легко проверить, сколько официально зарабатывает по сравнению с другими украинцами, для этого надо лишь знать сумму начисленной вам зарплаты в октябре 2018 года.
«Если сумму начисленной зарплаты вы не знаете, то берете сумму официальной зарплаты, полученную вами на руки в октябре, и умножаете ее на 1,2422. Так вы узнаете сумму, которую вам насчитывал работодатель к вычету налога на доходы и военного сбора. Затем смотрите, в каком вы диапазоне, нижняя граница этого диапазона покажет, у скольких процентов украинцев зарплата меньше, чем у вас», — подчеркнул Компаниец.
Также он отметил, что в таблице четко видно «эффект зарплат в конверте» — чем меньше у людей зарплата, тем меньше у них произошел прирост официальной зарплаты за последние полгода.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, январь
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