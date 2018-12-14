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В Украину запретили ввоз 26 детских изданий из России

14.12.2018 10:37
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В Украину запретили ввоз 26 детских изданий из России

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины расширил список запрещенных в стране книг еще 26 изданий. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Как стало известно, разрешение на ввоз книг из РФ не получили ООО «Центрпроект-Украина», ООО «Дресс Шоу», ООО «Етниктрейд», ООО «Форс Украина» и ООО «Издательство «Махаон-Украина». По данным Госкомтелерадио, в них присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.

Отмечается, что под запрет попали детские книги, которые выходили в советское время и «пропитаны коммунистической идеологией и проиллюстрированы ее символами».

Также, запретили ввезти из России детские и юношеские издания, в которых восхваляются силовые структуры РФ или «под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России».

Под запрет попала книга Л. Стрельниковой и Л. Секлитовой «Огонь Прометея» о сверхважной роли России, заключающейся в том, чтобы «помочь возрождению духовности в других странах».

Всего в Украину запрещено ввозить 118 изданий.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, книги
 
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