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В Украину запретили ввоз 26 детских изданий из России
Госкомитет телевидения и радиовещания Украины расширил список запрещенных в стране книг еще 26 изданий. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.
Как стало известно, разрешение на ввоз книг из РФ не получили ООО «Центрпроект-Украина», ООО «Дресс Шоу», ООО «Етниктрейд», ООО «Форс Украина» и ООО «Издательство «Махаон-Украина». По данным Госкомтелерадио, в них присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.
Отмечается, что под запрет попали детские книги, которые выходили в советское время и «пропитаны коммунистической идеологией и проиллюстрированы ее символами».
Также, запретили ввезти из России детские и юношеские издания, в которых восхваляются силовые структуры РФ или «под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России».
Под запрет попала книга Л. Стрельниковой и Л. Секлитовой «Огонь Прометея» о сверхважной роли России, заключающейся в том, чтобы «помочь возрождению духовности в других странах».
Всего в Украину запрещено ввозить 118 изданий.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, книги
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