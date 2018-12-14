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Военное положение: к границе стягиваются новые танки России
Представитель Украины говорит, что этой техники не было там еще несколько недель назад.
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ сконцентрировал все внимание слушателей на сосредоточение Россией сотен танков у границы с Украиной.
Об этом сообщает "Укринформ", передает "Диалог.UA". По словам представителя, пока Россия как государство-агрессор продолжает выдвигать Украине необоснованные обвинения и осуществлять неудачные фальсификации, на днях в открытых источниках информации обнародовали спутниковые снимки с сотнями боевых танков в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, меньше, чем за 20 километров. Согласно информации, разместила их Россия.
"Их не было там еще несколько недель назад", - заявил Прокопчук. Он добавил, что это и другое российское военное присутствие, в том числе на захваченных территориях Украины, "подчеркивают непредсказуемость дальнейшего поведения России".
Украинский дипломат призвал страны-члены ОБСЕ пресечь желание российского правительства отвлечь внимание мира "от своих неправомерных действий и дальнейших агрессивных действий, которые опираются на мощные военные возможности государства агрессора и наличие политической воли на самом высоком уровне в России для их осуществления".
Напомним, на канале "Прямой" состоялось известное политическое ток-шоу "Эхо Украины", эксклюзивным гостем которого стал экс-посол Соединенных Штатов Америки в Украине, раскрывший большое количество крайне интересной информации.
Как сообщал "Диалог.UA", появилось мнение, что правительство России начало подготовку к мировой войне, планируя полностью захватить Украину и двигаться через Беларусь на страны Балтии и Польшу. По словам Валентина Петрова, Украина для Кремля не является конечной целью, а лишь элементом "подготовки к мировой войне". Он верит в то, что глобальный конфликт может развернуться в ближайшие годы. Так, он утверждает, что сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности РФ, запланированы на 2023-2025 годы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, граница, военное положение, танки
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