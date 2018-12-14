Военный эксперт: захватить Украину по Львов Путину не по зубам, а вот взять Харьков, Чернигов, Сумы – очень даже возможно

14.12.2018 16:15

Как передает replyua.net, после того, как в Украине было введено военное положение снова возобновились разговоры о том, готова ли Россия на полномасштабное вторжение в Украину. По мнению украинского военного эксперта Алексея Арестовича, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, какие цели перед собой ставит Путин. Если он ставит перед собой цель – захват Украины по Львов, то он не сможет выполнить эту задачу.



Эксперт отмечает, если Путин ставит задачу захватить чувствительную часть приграничных регионов, создать угрозу Харькову, Чернигову и Сумам или, например, захватить Каховское водохранилище и потом разменивать это на Минск-3, то тех войск, которые сегодня в России есть, хватить для выполнения этой цели.



Алексей Арестович отметил, что, если бы он был на месте Путина и ставил перед собой задачу – заставить Украину отказаться от перспективы членства в ЕС и НАТО, закрепить статус русского языка и так далее, то он бы ввел войска к границам Киевской, Черниговской области, создал бы группировку на перешейке, подвел бы под Харьков войска, после этого нанес быт тактический удар ядерным оружием где-то в стороне в поле, после чего поставил бы перед фактом, заявив, что следующий удар будет по населенным пунктам. Все можно делать, стоит только вопрос расчета. Россияне неплохо просчитывают, но все их замысли рассыпаются на исполнителях.