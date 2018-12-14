Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год

14.12.2018 20:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год

Кабинет министров рекомендовал в 2019 и 2020 году перенести рабочие дни для более удобного проведения новогодних и майских праздников, передает Обозреватель.

Как говорится в проекте распоряжения Кабмина, из-за 1 мая в 2019 году и 1 января в 2020 году предлагается сделать рабочими следующие дни:

Вторник 30 апреля на субботу 11 мая (2019 год);

Понедельник 30 декабря на субботу 21 декабря (2019 год);

Вторник 31 декабря на 28 декабря (2019 год).

"В 2020 году праздничный день 1 января попадает на среду, потому целесообразно перенести рабочие дни с понедельника 30 декабря и вторника 31 декабря на субботу 21 и 28 декабря соответственно", – сказано в распоряжении.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, праздники, Кабмин, выходные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх