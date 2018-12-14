Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год

14.12.2018 20:16

Кабинет министров рекомендовал в 2019 и 2020 году перенести рабочие дни для более удобного проведения новогодних и майских праздников, передает Обозреватель.

Как говорится в проекте распоряжения Кабмина, из-за 1 мая в 2019 году и 1 января в 2020 году предлагается сделать рабочими следующие дни:

Вторник 30 апреля на субботу 11 мая (2019 год);

Понедельник 30 декабря на субботу 21 декабря (2019 год);

Вторник 31 декабря на 28 декабря (2019 год).

"В 2020 году праздничный день 1 января попадает на среду, потому целесообразно перенести рабочие дни с понедельника 30 декабря и вторника 31 декабря на субботу 21 и 28 декабря соответственно", – сказано в распоряжении.

Источник: https://from-ua.com