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Герой Украины Жемчугов поразил мощной речью в Киеве: тысячи киевлян плакали от слов экс-пленника "ЛНР". ВИДЕО
Бывший пленник луганских террористов, Герой Украины Владимир Жемчугов, прошел все круги российского ада на Донбассе.
Боевики над ним издевались и сделали его инвалидом. Патриот признавался, что не раз думал в плену о суициде.
После освобождения из российского плена, Владимир Жемчугов перенес десятки операций, ему практически восстановили зрение, передает "Диалог.UA".
Сегодня 15 декабря в Киеве, где проходит Объединительный собор, экс-пленник произнес мощную речь, которую собравшиеся на Софиевской площади верующие встретили бурными овациями. Многие присутствующие не смогли сдержать слез.
Жемчугов подчеркнул, что 15 декабря 2018 года для Украины знаковая дата. Это возможность украинскому народу навсегда избавиться от того, что Россия упорно годами насаждала украинцам. "Больше 400 лет Россия грабила нашу историю, нашу культуру. Больше 400 лет украинцы боролись за возвращение исторической справедливости. И та война, которая сейчас идет на Донбассе, Путин ее ведет не за земли, не за русскоязычный народ. Путин ее ведет за то, чтобы и дальше скрывать правду. Чтобы продолжать скрывать то, что Россия украла у Украины", - отметил Герой Украины.
По его словам, России не нужны русскоязычные граждане Украины, ему не нужно русскоязычное население оккупированного Донбасса и Крыма. "Я видел лично, как россияне на Донбассе обстреливали и убивали этих русскоязычных жителей.
То, что сейчас происходит на Донбассе для меня, для всех вас, для мирового сообщества, показатель того, что Путину не нужны ни те русскоязычные жители, ни те русские солдаты, которых он прислал на Донбасс. Российские солдаты сидят в плену в Украине, они были арестованы с оружием в руках за участие в терроризме на Донбассе. Они сидят здесь в тюрьмах, и не нужны России.
Русские их бросили, русские своих бросили и на Донбассе", - продолжил Жемчугов. "Украине такие "ценности" не нужны! Мы должны сделать все, чтобы очистить украинскую церковь, украинскую историю, культуру и украинское сознание от этой лживой царской и коммунистической российской пропаганды.
Мы должны избавиться от того, что Россиия насаждала Украине долгие годы! Слава Украине!"- такими словами закончил свое выступление в Киеве на Софиевской площади бывший пленник боевиков "ЛНР".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, Крым, речь, герой Украины, ЛНР
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