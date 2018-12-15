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Главой поместной православной церкви Украины стал митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко)

15.12.2018 19:18
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Главой поместной православной церкви Украины стал митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко)

Предстоятелем поместной православной церкви Украины стал митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко). Нового главу церкви представил президент Украины Петр Порошенко после Объединительного собора в Киеве. Трансляцию вел "112 Украина".
"Такая церковь сегодня создана (Украинская поместная православная церковь). Ей нужно некоторое время для становления, для мирного расширения, укрепления. Разрешите сейчас представить вам ее новоизбранного предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадет почетная миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить долгожданный Томос. Владыку Епифания, представителя молодого поколения епископов выдвинула УПЦ КП и поддержали представители других церквей", – заявил Порошенко.



Теги: Украина, Донбасс, церковь, митрополит, глава
 
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