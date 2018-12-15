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Объединительный Собор: на украинской границе пошли на радикальные меры
Государственная пограничная служба будет проводить дополнительные проверки на границе с целью обнаружения лиц, которые могут помешать проведению объединительного Собора 15 декабря.
Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает from-ua. По его словам, предусмотрен целый комплекс мероприятий.
"Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать или осуществлять провокации в течение завтрашнего дня во время объединительного Собора. Это и дополнительные проверки, и другие мероприятия, которые мы выполняем в пределах компетенции", — пояснил Слободян.
По его словам, проверки на границе уже усилили сразу после введения военного положения, сейчас же нужно учитывать и новые возможные риски.
"Мы будем вводить дополнительные меры. Собственно, они уже проводятся в связи с военным положением, поэтому задачи пограничным подразделениям будут уточнены с учетом проведения объединительного Собора", — рассказал Слободян.
Теги: Украина, Донбасс, граница, собор, объединение
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