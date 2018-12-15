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Опубликован закон о госбюджете на 2019 год
15.12.2018 16:24
В официальном парламентском издании Голос Украины в субботу, 15 декабря, опубликован Закон о бюджете на 2019 год.
Законом предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 26 млрд грн. Расходы определены в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн грн.
С 1 января минимальная зарплата составит 4173 грн.
Прожиточный минимум в месяц на одного человека составит 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривень, с 1 декабря - 2027 гривень.
Вместе с тем, госслужащим в этом году зарплаты не повысят - для расчета будут использовать прожиточный минимум, установленный на начало 2018 года.
Напомним, что 23 ноября парламент одобрил во втором чтении и в целом о госбюджете-2019, а 7 декабря его подписал президент.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, расходы, прожиточный минимум, минимальная зарплата, государственный бюджет, доходы
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