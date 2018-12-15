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Путин - в ловушке: украинский генерал пояснил, чего ждать от Кремля
От президента России Владимира Путина после агрессии в Азовском море можно ждать любых провокаций.
Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
"Вне всякого сомнения, ждать можно чего угодно. Вряд ли это могут быть какие-то широкомасштабные акции, потому что реакция Запада на события у Керченского пролива была достаточно острой, пусть и политико-дипломатической", - говорит он.
При этом, эксперт уверен, что возможные провокации никак не повлияют на ситуацию на Донбассе.
"Какие-то провокации возможны, но они не повлияют на то, что происходит на Донбассе. Единственное, на что это может повлиять - в Кремле будут говорить, что украинский режим не способен решать там какие-то вопросы. Однако это делается постоянно, последовательно, нагло и масштабно. Это осуществляется через СМИ, лоббистские структуры Путина на Западе и коллаборантскую пятую колонну в Украине", - добавляет Богдан.
Как заявляет эксперт, накануне праздников вряд ли Путин решится проигнорировать мнение мирового сообщества. А событие, произошедшее в районе Керченского пролива, все же не достигло цели.
"Этими действиями Путин сам себя загнал в ловушку, из которой пытается каким-то образом выйти. Поэтому из Крыма наших моряков перевезли в Москву, чтобы там их обрабатывать и как-то влиять на них. Кроме того, Путин не хочет будоражить общественное мнение в Крыму, потому что там уже начались серьезные процессы, когда наших ребят задержали и бросили в тюрьму. Кстати, это свидетельство того, что ситуация в Крыму достаточно сложная, поскольку общественно-политическая и социально-экономическая ситуация на полуострове ухудшается. Население уже не воспринимает того, что было в 2014 году - оно разочаровано и может действовать не так, как этого хотелось бы Кремлю", - резюмирует он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Азовское море, разведка, Керченский пролив, ловушка, провокации
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