Генерал спрогнозировал дальнейшие шаги Кремля после предоставления Украине Томоса

16.12.2018 20:37

Страна-агрессор РФ не намерена останавливаться перед провокациями и даже террористическим актами, желая помешать созданию в Украине поместной православной церкви.

Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, отметив, что проведение Собора еще не означает объединения. По словам эксперта, в Москве уже поняли, что большинство украинских людей приняли Томос и «объединение под флагом единой поместной украинской церкви».

«Но отдавать то, что является их идеологическим оружием... Мы же понимаем, что патриарх Кирилл является политическим лицом Российской Федерации... В Украинской церкви Московского патриархата они видят свою пятую колонну, которая намного крепче и сильней, чем политическая пятая колонна», - сказал Вовк. Также он предположил, что между патриархатами могут возникнуть конфликты.

«На примере расскажу – я из Центральной Украины, с Винниччины, в моем селе есть церковь Московского патриархата. Когда там встал вопрос, чтобы построить в более удобном месте для большого села церковь Киевского патриархата, люди восстали – «нам не надо раздора, разборок в селе, есть эта церковь, мы идем к Богу, какого она патриархата, нас не интересует». Немало из тех, кто приветствует Томос и объединение, не хочет практической реализации», - отметил эксперт.