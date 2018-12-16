- Почему Путин не уходит с Донбасса: в Москве назвали две главных причины, о которых молчит Кремль16:08
- Пушков озвучил два сценария президента Украины по срыву выборов14:51
- Оккупанты уничтожили известные «ворота Крыма»: «Все люди вымерли»11:27
- Томос будет не синодальным, а патриаршим: эксперт рассказал о подвохе в решении Варфоломея11:10
- Еще один захваченный РФ украинский моряк признал себя военнопленным10:48
- Что будет с УПЦ МП дальше?21:38
- Су-27 ВВС Украины разбился под Житомиром, пилот погиб21:14
- В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один - ранен 20:07
- Главой поместной православной церкви Украины стал митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко)19:18
- Опубликован закон о госбюджете на 2019 год16:24
Оккупанты уничтожили известные «ворота Крыма»: «Все люди вымерли»
Украинский Крым продолжает медленно погибать под «чутким» руководством российских оккупантов
Так, в социальных сетях появились фотографии абсолютно пустого железнодорожного вокзала в населенном пункте Джанкой, который также еще называют «Воротами Крыма».
Красноречивые снимки в своем личном микроблоге Twitter опубликовала пользователь RoksolanaToday&Крым, которая до сих пор живет на территории оккупированного полуострова, пишет politeka.
На снимках, опубликованных в сети, виден пустой перрон железнодорожного вокзала, на котором стоит лишь военная грузовая машина и несколько человек, которые, судя по всему, являются ее экипажем.
«Каждый Джанкой курортен по своему… Ж.Д. Туристы, ворота Крыма, чебуреки… Их тут нет», — с сарказмом написала под фотографиями местный блогер.
Одна из пользователей микроблога отреагировала на очередной «успех» оккупантов и удивилась безлюдности некогда одного из самых оживленных вокзалов Крыма, который славился большим потоком туристов.
«Господи…..тут что, вымерли все люди?», — пишет она в комментариях под публикацией.
Ранее мы рассказывали о том, что крымчане разочаровались в Путине, а сам президент РФ в ближайшее время не сможет решиться на какие-либо масштабные акции из-за действий России в Керченском проливе. Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
Он отметил, что своими действиями президент России загнал себя в собственную ловушку.
«Путин сам себя загнал в ловушку, из которой пытается каким-то образом выйти. Поэтому из Крыма наших моряков перевезли в Москву, чтобы там их обрабатывать и как-то влиять на них. Кроме того, Путин не хочет будоражить общественное мнение в Крыму, потому что там уже начались серьезные процессы, когда наших ребят задержали и бросили в тюрьму», — отметил эксперт.
Теги: Донбасс, Крым, Джанкой, люди, оккупанты
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Россияне оккупировали Джанкой и разворачивают инфраструктуру (ВИДЕО)
- Аннексированный Крым: в Джанкое стрельба, есть раненые, отключен интернет, не работают банкоматы
- В Джанкое россияне разыскивают сбежавших из части вооруженных солдат
- Крымчанин прозрел после поездки на материковую Украину: "Я поражен, украинцы нормальные и вежливые, там хорошо"
- «Их тут нет». В соцсети опубликовано печальное фото из Крыма»
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
- Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольной частью Луганской области15:20
- Перемоги тижня в ООС: Три десятки терористів більше не потурбують наших бійців. ВИДЕО14:24
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Кировска13:05
- Жители оккупированной Донетчины дали «объективные» оценки новой власти «ДНР»12:24
- С территории РФ на оккупированные территории Донбасса заходят люди в «военной форме»12:08
- Дискриминация переселенцев: правительство проповедует свое мировоззрение11:51
- На Донбассе усилились бои: у противника большие потери10:30
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО10:14
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра09:01
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
- Почему Путин не уходит с Донбасса: в Москве назвали две главных причины, о которых молчит Кремль16:08
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольной частью Луганской области15:20
- Пушков озвучил два сценария президента Украины по срыву выборов14:51
- Перемоги тижня в ООС: Три десятки терористів більше не потурбують наших бійців. ВИДЕО14:24
- «Их тут нет». В соцсети опубликовано печальное фото из Крыма»13:54
- Путин рассказал о своем последнем обещании Иосифу Кобзону13:27
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Кировска13:05
- Жители оккупированной Донетчины дали «объективные» оценки новой власти «ДНР»12:24
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать. ВИДЕО19:43
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году