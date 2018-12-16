Оккупанты уничтожили известные «ворота Крыма»: «Все люди вымерли»

16.12.2018 11:27

Украинский Крым продолжает медленно погибать под «чутким» руководством российских оккупантов

Так, в социальных сетях появились фотографии абсолютно пустого железнодорожного вокзала в населенном пункте Джанкой, который также еще называют «Воротами Крыма».

Красноречивые снимки в своем личном микроблоге Twitter опубликовала пользователь RoksolanaToday&Крым, которая до сих пор живет на территории оккупированного полуострова, пишет politeka.

На снимках, опубликованных в сети, виден пустой перрон железнодорожного вокзала, на котором стоит лишь военная грузовая машина и несколько человек, которые, судя по всему, являются ее экипажем.

«Каждый Джанкой курортен по своему… Ж.Д. Туристы, ворота Крыма, чебуреки… Их тут нет», — с сарказмом написала под фотографиями местный блогер.

Одна из пользователей микроблога отреагировала на очередной «успех» оккупантов и удивилась безлюдности некогда одного из самых оживленных вокзалов Крыма, который славился большим потоком туристов.

«Господи…..тут что, вымерли все люди?», — пишет она в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что крымчане разочаровались в Путине, а сам президент РФ в ближайшее время не сможет решиться на какие-либо масштабные акции из-за действий России в Керченском проливе. Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он отметил, что своими действиями президент России загнал себя в собственную ловушку.

«Путин сам себя загнал в ловушку, из которой пытается каким-то образом выйти. Поэтому из Крыма наших моряков перевезли в Москву, чтобы там их обрабатывать и как-то влиять на них. Кроме того, Путин не хочет будоражить общественное мнение в Крыму, потому что там уже начались серьезные процессы, когда наших ребят задержали и бросили в тюрьму», — отметил эксперт.