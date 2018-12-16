Опечаленный Томосом изгнанник "Оппоблока" Бойко проговорился о реальном рейтинге Порошенко: "У нас нет шансов"

16.12.2018 20:05

Агент Кремля в Украине депутат Рады Юрий Бойко, устроив стенания по поводу Томоса, проговорился, какой на самом деле рейтинг нынешнего лидера страны Петра Порошенко.

Внимание на признание поклонника Путина и "русского мира" Бойко обратил в Facebook известный украинский волонтер и блогер Роман Доник, передает "Диалог.UA".

15 декабря в Украине была создана своя независимая от Москвы Поместная православная церковь. Коллаборант Бойко устроил по этому стенания, констатировав окончательный разрыв страны с РФ. Расстроенный депутат неосторожно проговорился о том, что реальные рейтинги кандидатов на грядущие выборы президента далеки от тех, которыми "кормят" украинцев последние несколько месяцев.

"Нет смысла что-либо делать тут, если 70 - 80% украинцев поддерживают действия этих варваров - Порошенко и других его друзей", - выдал поклонник "русского мира", добавив, что с этим уже "ничего не поделаешь".

"Про Украину надо лет на 200 забыть", - обнадежил главный "регионал" страны.