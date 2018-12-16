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Почему Путин не уходит с Донбасса: в Москве назвали две главных причины, о которых молчит Кремль

16.12.2018 16:08
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Почему Путин не уходит с Донбасса: в Москве назвали две главных причины, о которых молчит Кремль

Есть как минимум две важных причины, которые не дают российскому президенту Владимиру Путину уйти с Донбасса и немедленно закончить войну на востоке Украины.

Известный российский оппозиционер Леонид Гозман рассказал, что на самом деле мешает Путину вернуть оккупированную часть Донбасса в состав Украины, передает dialog.ua.

Он отметил, что Путину Донбасс и война не нужны вовсе, но он может допустить для себя картины поражения – отступление российской армии с Донбасса станет публичной капитуляцией и позором Москвы. Основа легитимности Путина состоит в демонстрации силы, однако провал на востоке Украине станет для него фатальным.

Еще одной важной причиной войны на Донбассе является личная ненависть Путина к Украине, которая своим европейским успехом может спровоцировать полномасштабный распад России. РФ не может простить Украине и ее народу желание быть независимым от Москвы.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, армия
 
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