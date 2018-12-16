Томос будет не синодальным, а патриаршим: эксперт рассказал о подвохе в решении Варфоломея

16.12.2018 11:10

Поздравления Вселенского Патриарха Варфоломея и обещание Томоса без Синода – тревожный знак того, что поместные церкви не поддержат этого события. Томос будет не синодальным, а патриаршим – это снижает его значение на порядок. Потому это демонстрирует слабость Фанара, где Варфоломей даже в собственном доме не хозяин. Как передает replyua.net, такой прогноз в своем блоге высказал политический эксперт Соломон Манн.

По его словам, от происходящего выиграла также и официальная церковь УПЦ, которая пока остается единственной канонически признанной, поскольку признание Варфоломея ничего не значит – главное – это признание поместных церквей. Народ всегда благоволит преследуемому, даже если он последний негодяй - народ жалостлив, остро реагирует на несправедливость и явную ложь. Потому симпатии верующих православных сегодня на стороне УПЦ (МП) - их церковь теперь сравнивает себя с преследуемыми византийцами апостолами, с гибнущими на аренах первыми христианами и поддержка эта только усиливается от каждого акта преследования попов спецслужбами.

Манн считает, что основные выгоды фанарской интриги пожал Филарет, который снова приобрел митрополичий клобук, пусть и не на себе. Теперь он будет пожинать плоды ошибок Варфоломея, который думал, что греки хитрее украинцев, но украинцы доказали в этом свое превосходство и патриарх остался «с носом».