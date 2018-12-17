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Кремль собирается перебросить на Крымский полуостров партию военных истребителей
Сегодня стало известно о том, что правительство России перебросит на Крымский полуостров военную технику. Неизвестно, когда истребители точно прибудут в Крым.
Кроме того, никто не назвал реальных целей этого действия со стороны РФ.
Около 10 военных машин Российская Федерация хочет разместить в Крыму. Речь идет о 10 истребителях "СУ-27" и "СУ-30М2". Их собираются разместить на аэродроме Бельбек. Об этом сообщили источники из российских СМИ, передает издание "Диалог.UA". Известно то, что данные самолеты этой весной побывали на Кубани. Этому предшествовал ремонт на крымском аэродроме.
Стоит отметить, что постройка определенных объектов первостепенной важности для РФ уже была выполнена. В российских источниках сообщается о том, что Кремль принялся за развитие севастопольского аэропорта Бельбек.
Хотя до этого дискуссии длились на протяжении 4 лет. Отмечается, что аэропорт обновят к 2020 году. Помимо этого, к сожалению, никто не сообщал о том, какую миссию в Крыму будут выполнять данные истребители.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, истребитель, военная техника
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