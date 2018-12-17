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Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность

17.12.2018 19:15
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Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность

Украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на свой новый хит под названием "Песня про лицо".

За полчаса с моента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров.

Видео размещено на канале группы в YouTube.

 

По сюжету клипа, "нечто, не поддающееся контролю" проникает в людей, "заряжая" их энергией и заставляя танцевать. 

Солистка групы Надя Дорофеева предстает в клипе в невероятно стильном образе.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, певец, популярность, клип, песня, Время и стекло
 
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