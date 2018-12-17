Продление военного положения в Украине: Порошенко дал ответ

17.12.2018 15:15

Если Россия отведет свои войска от украинских границ, отмена военного положения в Украине возможна.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ в Мистецькому арсеналі в Киеве.

Касательно введения военного положения, Порошенко сказал: "Это было мое решение. Военное состояние не будет препятствовать проведению выборов. Продолжения не будет, если не будет обострения ситуации".

Также президент напомнил о 300 танках за 18 км от украинской границы и о резком увеличении военных и техники в целом. "Ми не дадим повторить 2014 год!" — сказал Порошенко.

"Я о рейтингах говорить должен или действовать решительно и эффективно как главнокомандующий? А о дате выборов мы голосовали сразу же, когда вводили военное состояние. Чтобы не было спекуляций. Я 100% действовал в государственных интересах. Ограничение прав и свобод граждан, как я обещал, не было. Хочу вас успокоить, правда восторжествует", — отметил президент.

Источник: https://from-ua.com