Путин готовит военный вариант: украинский генерал выдал тревожный прогноз

17.12.2018 19:45

Президент России Владимир Путин готовится к военному варианту по Украине в случае, если у него не получится сыграть через выборы.

Об этом в комментарии Obozrevatel рассказал экс-заместитель председателя генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Он готовится к войне с Украиной, но со всем миром вряд ли. Хотя он и готовит свой народ говоря, что они попадут в рай. Несмотря на пропагандистский дурман, большинство россиян не хочет войны", – отметил генерал.

По его словам, для наступления РФ нужно собрать на границе с Украиной как минимум 240 тыс. личного состава ВС РФ, и в позапрошлом году проводились подобные военные учения.

"Если не получится с выборами, у него будет готов военный вариант по Украине", - сказал генерал-лейтенант.

Источник: https://from-ua.com