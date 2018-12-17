Столбики термометров радовать не будут: в Украину идет резкое похолодание

17.12.2018 07:30

Сильные снегопады, "атаковавшие" многие регионы Украины, прекратятся, но им на замену придут крепкие морозы.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Диалог.UA".

По его словам, в ближайшие дни украинцам стоит ожидать похолодания. Главный синоптик Украины предупредил, что совсем скоро столбики термометров будут показывать до минус 15 ночью. А о прогнозах, которые обещали скорое потепление, украинцы могут забыть. По словам синоптика, в ближайшие дни ночью температура воздуха по Украине будет от минус 4 до минус 9 градусов мороза, на северо-востоке – до минус 10-15 градусов. "Днем ожидается около 0. Такая погода продержится минимум неделю", – в то же время успокоил синоптик. Ранее эксперты назвали дни самых лютых морозов зимы 2018-2019.