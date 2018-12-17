У кого в Украине заберут субсидии: новые правила и жалобы соседей

17.12.2018 21:45

В Украине разрешили жаловаться на соседей, если кажется, что они незаконно получают субсидии. На данный момент подразделения органов соцзащиты проверяют около 500 таких жалоб, пишет from-ua.com с ссылкой на Обозреватель.

Об этом сообщили в Минсоцполитики. Узнать, кто получает субсидию, а кто нет, можно с помощью единого открытого реестра. В нем можно проверить любой адрес и узнать, получает ли субсидию, например, соседи. А если при этом сосед ездит на хорошей машине, отдыхает за границей или вы знаете о том, что он работает неоформленным, "настучать" можно по телефону 0-800-50-20-57.

За что могут забрать субсидию:

долг за коммуналку как минимум за два месяца;

автомобиль не старше 2010 года выпуска;

большая недвижимость: (квартира от 120 кв.м. и дом от 200 кв.м);

ложь в декларации;

если в квартире есть трудоспособный, который нигде не работает и не стоит ан учете в центре занятости, не платит ЕСВ;

покупка на сумму от 50 тыс. грн.

Отметим, в Украине запустят новую систему проверки субсидиантов, которая позволит разделить получателей государственной помощи на два списка – "черный" и "белый". Как заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, попавших в "белый список" субсидиантов контролирующие органы проверять либо не будут вовсе, либо будут проверять изредка, а за лицами из другого перечня будет установлен тщательный контроль.