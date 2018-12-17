«Укрзализныця» добавила 5 дополнительных поездов к Новому году

17.12.2018 11:47

Компания «Укрзализниця» начала продажу билетов на дополнительные поезда по маршруту Киев-Ужгород, Киев-Львов, Киев-Днепр, Киев-Ковель, Одесса-Ужгород. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу УЗ, об этом заявил исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов.



Он отметил, что компания планирует дополнительно ввести на новогодние каникулы 30 поездов. «Благодаря этим поездам и их эффективному использованию сможем перевезти на 5-7% пассажиров больше, чем в прошлом году», – отметил Кравцов. Также отмечается, что билеты на некоторые рейсы уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, а также на сайте компании. В УЗ добавили, что всего на зимние праздники открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов.



Напомним, что ранее в компании анонсировали 2 этапа подорожания тарифов на пассажирские перевозки в следующем году. Руководство компании подчеркнуло, что в 2019 году стоимость билетов на поезда внутри Украины увеличится примерно на 12%.