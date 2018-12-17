В Украине получателям субсидий готовят новые препятствия

17.12.2018 12:20

В Украине с 2019 года будут тщательнее контролировать получателей субсидий. Получателей субсидий в Украине планируют разделить на две категории - "черных" и "белых", пишет «Сегодня» в понедельник, 17 декабря.

Отмечается, что Министерство социальной политики планирует запустить новый процесс проверки получателей субсидий уже с 2019 года.

Людей из "белого списка" органы контроля не будут проверять совсем или будут делать это изредка. А траты тех, кто попадет в "черный список", будут контролировать более тщательно.

"Каждого получателя субсидии или иной социальной помощи нужно будет приравнять к определенному профилю и понять, насколько он теоретически может мошенничать или получать помощь незаконно или неформальным способом. На сегодняшний день такие профили только начинают разрабатываться", – пояснил гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

На данный момент на субсидии может претендовать каждый, чьи траты на коммуналку выше, чем 15% от официального дохода. Но помощь не получат те, чья квартира больше 120 квадратных метров, а дом – больше 200 "квадратов". Также не имеют права на субсидию те, кто купил автомобиль, которому меньше пяти лет, или какую-то вещь дороже 50 тысяч гривен.

Поэтому с новыми проверками для обычных пенсионеров ничего не изменится, уверяют в Минсоцполитики. Углубленные проверки ждут лишь тех, кто попадет в группу риска.

Источник: http://avdeevka.city