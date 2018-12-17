Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине запретили популярный порошок от гастрита

17.12.2018 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине запретили популярный порошок от гастрита

В Украине запретили продажу одной из серий лекарств от гастрита и язвы «Пантекс». Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хвиля.

«Пантекс» — это порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 40 мг; 10 флаконов с порошком в картонной упаковке серии К-301. Производителем лекарств является «Генфарма лаборатории, Ес.Ел.» (Испания).

Лекарственный препарат запретили в связи с аннулированием «Заключения по соблюдению соответствующих условий производства лекарств».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, запрет, гастрит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх