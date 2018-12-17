ВСУ получили партию новых бронированных машин: опубликовано видео

17.12.2018 20:31

Украинская армия получила очередную партию бронированных машин «Варта», которые передало ВСУ предприятие «Украинская бронетехника». Об этом сообщают украинские СМИ.

Командир 35-й бригады морской пехоты полковник Николай Палас отметил:

«В нашем распоряжении уже есть танки „Т-80“. Теперь же у одного из батальонов будут специальные бронеавтомобили. Уверен, эти машины сумеют показать свою эффективность в борьбе против врага».

По словам военного, такие броневики выполняют много работ на передовой, так как способны в целости и сохранности доставить воинов на позиции. Данные машины имеют возможность вести прицельный огонь по врагу, что актуально для самообороны ВСУ.

Источник: https://donpress.com