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ВСУ получили партию новых бронированных машин: опубликовано видео
17.12.2018 20:31
Украинская армия получила очередную партию бронированных машин «Варта», которые передало ВСУ предприятие «Украинская бронетехника». Об этом сообщают украинские СМИ.
Командир 35-й бригады морской пехоты полковник Николай Палас отметил:
«В нашем распоряжении уже есть танки „Т-80“. Теперь же у одного из батальонов будут специальные бронеавтомобили. Уверен, эти машины сумеют показать свою эффективность в борьбе против врага».
По словам военного, такие броневики выполняют много работ на передовой, так как способны в целости и сохранности доставить воинов на позиции. Данные машины имеют возможность вести прицельный огонь по врагу, что актуально для самообороны ВСУ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, машины, армия, ВСУ
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