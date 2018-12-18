- В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений11:20
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРОЙСМАНА НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ЭТАП ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Недавно Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что пришло время для нового этапа реформы децентрализации. Что это значит и почему это нужно делать сейчас?
Децентрализация – одна из тех реформ, которая уже принесла людям первые реальные результаты: в городах и громадах, которые присоединились к реформе, впервые за много лет появились средства, чтобы ремонтировать и строить школы, садики, дороги, оборудовать лечебные учреждения, повышать качество коммунальных услуг.
Куда направить эти дополнительные средства, теперь решает местная власть. Именно в том, чтобы дать органам местного самоуправления необходимые ресурсы и полномочия для решения проблем повышения качества жизни граждан, и заключалась главная идея реформы, проект которой внёс на заседание правительства в апреле 2014 года тогда еще вице-премьер-министр Владимир Гройсман.
За время, что прошло, созданы 874 объединённые тергромады, которые получили полномочия, ресурсы, землю в коммунальную собственность от государства. Собственные доходы местных бюджетов выросли с 68,6 млрд грн в 2014 году до 231 млрд в 2018 году. Кроме этого, государственная поддержка развития регионов в этом году составляет рекордные 37,8 млрд грн. В целом количество построенных и восстановленных за счёт госбюджета школ, садиков, больниц, водопроводов, энергоэффективных котельных и других объектов за четыре года превысило три тысячи. Административные услуги в Украине также становятся доступными рядом с местом проживания – по всей стране созданы 775 центров предоставления административных услуг – прозрачных офисов, где без бюрократии и злоупотреблений со стороны чиновников люди получают необходимые разрешения, справки, выписки.
Чтобы эти изменения стали необратимыми, чтобы средства снова не забрали в Киев, чтобы не лишали громады права на собственное развитие, нужно защитить децентрализацию от любых попыток вернуть всё обратно. Необходимо преодолеть сопротивление тех чиновников и политиков, которые уже сегодня мешают образованию новых объединённых громад – возможность воспользоваться преимуществами децентрализации должны иметь все граждане Украины. Нужно не только убрать те препятствия, которые мешают сегодня громадам быть самодостаточными, а регионам – экономически успешными, но и дать им новые инструменты. Следующие местные выборы в 2020 году должны окончательно закрепить эти положительные изменения в системе местного самоуправления.
На новом этапе реформы особый акцент планируется сделать на региональном экономическом развитии. Каждый регион должен иметь чёткое видение своего развития, а государство – поддержать реализацию этих стратегий и обеспечить сплочённость Украины. Сегодня правительство делает акцент на развитии автодорог, железной дороги, региональных аэропортов, создании сети кардиоцентров, реализации проекта новой украинской школы, и это – примеры тех программ, которые должны быть усилены на этом этапе реформы.
Именно в этом и заключается новый этап децентрализации. Сильные громады – основа сильной Украины, поэтому именно с этой реформы и надо было начинать изменения. И её необратимость и успешное продолжение – залог дальнейшего успеха Украины.
Теги: Украина, Донбасс, децентрализация, Гройсман
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д 08:21
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ07:45
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений11:20
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- Ломаченко представил собственный бренд спортивных товаров09:45
- Microsoft выпустила новую сборку Windows 1009:30
- Завтра в Украине полноценно запустят Mobile ID09:15
- В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls09:00
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет