ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРОЙСМАНА НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ЭТАП ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

18.12.2018 18:36

Недавно Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что пришло время для нового этапа реформы децентрализации. Что это значит и почему это нужно делать сейчас?

Децентрализация – одна из тех реформ, которая уже принесла людям первые реальные результаты: в городах и громадах, которые присоединились к реформе, впервые за много лет появились средства, чтобы ремонтировать и строить школы, садики, дороги, оборудовать лечебные учреждения, повышать качество коммунальных услуг.

Куда направить эти дополнительные средства, теперь решает местная власть. Именно в том, чтобы дать органам местного самоуправления необходимые ресурсы и полномочия для решения проблем повышения качества жизни граждан, и заключалась главная идея реформы, проект которой внёс на заседание правительства в апреле 2014 года тогда еще вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

За время, что прошло, созданы 874 объединённые тергромады, которые получили полномочия, ресурсы, землю в коммунальную собственность от государства. Собственные доходы местных бюджетов выросли с 68,6 млрд грн в 2014 году до 231 млрд в 2018 году. Кроме этого, государственная поддержка развития регионов в этом году составляет рекордные 37,8 млрд грн. В целом количество построенных и восстановленных за счёт госбюджета школ, садиков, больниц, водопроводов, энергоэффективных котельных и других объектов за четыре года превысило три тысячи. Административные услуги в Украине также становятся доступными рядом с местом проживания – по всей стране созданы 775 центров предоставления административных услуг – прозрачных офисов, где без бюрократии и злоупотреблений со стороны чиновников люди получают необходимые разрешения, справки, выписки.

Чтобы эти изменения стали необратимыми, чтобы средства снова не забрали в Киев, чтобы не лишали громады права на собственное развитие, нужно защитить децентрализацию от любых попыток вернуть всё обратно. Необходимо преодолеть сопротивление тех чиновников и политиков, которые уже сегодня мешают образованию новых объединённых громад – возможность воспользоваться преимуществами децентрализации должны иметь все граждане Украины. Нужно не только убрать те препятствия, которые мешают сегодня громадам быть самодостаточными, а регионам – экономически успешными, но и дать им новые инструменты. Следующие местные выборы в 2020 году должны окончательно закрепить эти положительные изменения в системе местного самоуправления.

На новом этапе реформы особый акцент планируется сделать на региональном экономическом развитии. Каждый регион должен иметь чёткое видение своего развития, а государство – поддержать реализацию этих стратегий и обеспечить сплочённость Украины. Сегодня правительство делает акцент на развитии автодорог, железной дороги, региональных аэропортов, создании сети кардиоцентров, реализации проекта новой украинской школы, и это – примеры тех программ, которые должны быть усилены на этом этапе реформы.

Именно в этом и заключается новый этап децентрализации. Сильные громады – основа сильной Украины, поэтому именно с этой реформы и надо было начинать изменения. И её необратимость и успешное продолжение – залог дальнейшего успеха Украины.