- В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений11:20
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
Россия потрясена решением ООН по Крыму - Москва заговорила о полномасштабной войне с Украиной
Российские власти закатили настоящую истерику в ООН, где Генеральная Ассамблея поддержала инициированную Украиной резолюцию об оккупации Крыма, в которой Россия фактически признана оккупантом и захватчиком украинской территории.
Резолюцию Украины по Крыму поддержали сразу 66 государств, приняв ее большинством голосов. Результат стал тяжелым ударом для Москвы, так как формулировки и требования носят унизительный характер в отношении России. Об этом сообщает "Диалог UA". В ответ на принятие резолюции заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский закатил настоящую публичную истерику. Полянский обвинил США в поддержке Украины и рассказал о "майданном режиме". Представитель России открыто обвинил США в провоцировании войны между Украиной и Россией.
Резолюция требует от Москвы прекратить поставки оружия на территорию Украины (в Крым) и прекратить эскалацию конфликта в Черном и Азовском морях. Вся ответственность за напряженность в регионе легла на Москву.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ООН, решение
- Павел Климкин не исключил того, что Украина может вступить в войну с Россией
- Бессмертный призывает задействовать механизмы, которые докажут, что Украина - жертва, а Россия – агрессор
- Порошенко: "Я - президент мира!"
- Украина обвинила Россию в массовых убийствах людей на Донбассе
- "Война еще очень далека от завершения", - Порошенко считает, что Донбасс будет освобожден от российских оккупантов после ввода Миссии ООН
- В ООН назвали шокирующую цифру погибших в Донбассе
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д 08:21
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ07:45
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений11:20
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- Ломаченко представил собственный бренд спортивных товаров09:45
- Microsoft выпустила новую сборку Windows 1009:30
- Завтра в Украине полноценно запустят Mobile ID09:15
- В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls09:00
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет