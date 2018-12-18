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Стало известно, когда корабли НАТО прибудут в Черное море из-за агрессии РФ
Вчера, 17 декабря, первый корабль НАТО, принадлежащий ВМС Великобритании, отправился в акваторию Черного моря.
Об этом в Facebook рассказал руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что НАТО передаст армии Украины мощное военное оборудование, которое сделает "глухими" российских военных. Судно HMS Echo (H87), которое принадлежит Великобритании и является разведывательным кораблем в составе флота НАТО, выдвинулось в Черное море.
Отмечается, что данное судно передает информацию в режиме реального времени и предназначено для разведывательных, десантных операций. Также Клименко сообщил, что данный корабль НАТО идет в Черное море с четкой целью: помочь Украине защититься от агрессии со стороны России.
Судно двинулось к Босфору уже 14 декабря, а сообщение о военной помощи последовало 21 ноября, еще до атаки на украинские корабли в Азове.
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, Черное море, Англия, ВМС, корабль
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