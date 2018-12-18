Турчинов парировал Лаврову за его слова об "украинских провокациях": "Бред сивого мерина"

18.12.2018 08:13

Секретарь Совета национальной безопасности Украины сегодня еще раз подтвердил, что за словом в карман не полезет, если российские оккупанты цепляют честь и достоинство, а также клевещут на украинское государство.

Александр Турчинов ожидаемо не подтвердил абсурдную информацию одиозного Сергея Лаврова, который является главой Министерства иностранных дел страны-агрессора, о том, что Украина якобы ведет подготовку вооруженных провокаций до наступления Нового года, сообщает "Диалог.UA".

Ранее Александр Турчинов уже насмехался над угрожающей риторикой первых лиц российского агрессора, чем вызывал еще большую их злость на потеху себе.

Также Турчинов предупреждал всю украинскую нацию о том, что страна-агрессор готовит свои оккупационные войска и перебрасывает их к границам Украины.