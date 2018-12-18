Последние новости раздела
- Вторжение России в Украину: как узнать, что началось наступление 23:38
- Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник22:34
- «За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти20:49
- Блогер: "На передовой неспокойно, погибают и получают ранения наши воины – обстановка накаляется"19:51
- ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРОЙСМАНА НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ЭТАП ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ18:36
- Украинцам выплатят сразу две пенсии16:06
- Россия потрясена решением ООН по Крыму - Москва заговорила о полномасштабной войне с Украиной15:01
- В России угрожают разбить украинское ПВО "Аллигаторами"14:21
- Более трети переселенцев лишили соцвыплат и пенсий12:18
- Стало известно, когда корабли НАТО прибудут в Черное море из-за агрессии РФ11:18
Украинцам выплатят сразу две пенсии
18.12.2018 16:06
Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь.
В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает "Країна 24".
Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором "Укрпочта" и отделениями банков.
В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен.
Теги: Донбасс, выплата, украинец, пенсии
Читайте также:
- Горняки-регрессники сидят без денег: задолженность - более 10 миллионов
- Судьба Донбасса решена: что нужно знать украинцам
- Еще немного о безвизе: о чем следует помнить украинцам
- Пенсии выплатят всем до конца этой недели
- Жуткая ночь: пять украинцев погибли в авариях в Беларуси и Польше, 11 ранены (ФОТО + ВИДЕО)
- Кабмин обещает украинцам по 100 тысяч гривен, но неизвестно, кто получит
- Вторжение России в Украину: как узнать, что началось наступление 23:38
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери21:50
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»21:19
- «За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти20:49
- На КПВВ и блокпостах Донбасса 11 человек задержали, 29 - не пропустили через линию соприкосновения20:18
- Блогер: "На передовой неспокойно, погибают и получают ранения наши воины – обстановка накаляется"19:51
- На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»19:22
- Россия перебросила под Мариуполь чеченских наемников: Генштаб ВСУ сообщил тревожные новости с Донбасса. ВИДЕО18:49
- Переселенцы: прямая и косвенная дискриминация стала системной18:21
- В больницы Горловки привезли погибших членов НВФ17:50
- Вторжение России в Украину: как узнать, что началось наступление 23:38
- Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник22:34
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери21:50
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»21:19
- «За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти20:49
- На КПВВ и блокпостах Донбасса 11 человек задержали, 29 - не пропустили через линию соприкосновения20:18
- Блогер: "На передовой неспокойно, погибают и получают ранения наши воины – обстановка накаляется"19:51
- На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»19:22
- Россия перебросила под Мариуполь чеченских наемников: Генштаб ВСУ сообщил тревожные новости с Донбасса. ВИДЕО18:49
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)
- К переселенцам, получающим выплаты, выдвигают дополнительные требования, – правозащитники